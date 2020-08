Calcio, Viterbese: Agenore Maurizi nuovo allenatore

06 agosto 2020 a

a

a

La Viterbese ha affidato la guida tecnica della prima squadra ad Agenore Maurizi. L’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2021. Il tecnico di Colleferro, dopo una lunga carriera da calciatore e allenatore di calcio a 5, ha iniziato il suo percorso nel calcio a 11 come selezionatore della Rappresentativa di Serie D. Poi la prima esperienza in Serie C sulla panchina della Massese e, l’anno seguente, alla guida della Scafatese. Per il neo allenatore gialloblù una lunga trafila in Serie C alla guida di Cavese, Pergocrema, Viareggio, Treviso, Paganese, Ischia, Lupa Roma e Reggina. Nella stagione 2018/2019 ha condotto alla salvezza il Teramo mentre nello scorso campionato, terminato anzitempo a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, ha portato il Latina al sesto posto del girone G di Serie D. Al neo tecnico della Viterbese il Presidente Marco Arturo Romano e tutta la società gialloblù porgono il benvenuto all’interno del club e formulano un caloroso in bocca al lupo per il nuovo incarico.