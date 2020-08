Monterosi, lunedì il raduno e ritiro a Cascia fino al 14 agosto

01 agosto 2020 a

Pronti, partenza, via. Per Monterosi sta per cominciare la quinta stagione consecutiva in serie D. Lunedì pomeriggio alle ore 16.00 giocatori, dirigenza e staff tecnico si raduneranno per iniziare la fase di preparazione atletica che accompagnerà l’inizio del campionato di serie D fissato per domenica 27 settembre. In attesa di completare l’organico con gli ultimi tasselli mister D’Antoni ed i suoi collaboratori avranno modo di valutare anche alcuni giovani provenienti dalla juniores nazionale. La carovana biancorossa poi si sposterà in ritiro a Cascia dal 7 al 14 agosto. Due giorni di riposo e poi dal 17 si ritorna a lavorare al Martoni. Da questa data fino alla metà di settembre il Monterosi Fc effettuerà delle sgambature (allenamenti congiunti tutti al momento in programma sul proprio campo) con Equipe Lazio (22 agosto), Unipomezia (26 agosto), Aranova (29 agosto), Montespaccato (2 settembre), Ladispoli (5 settembre) e Corneto (9 settembre).

I 23 CONVOCATI

Lorenzo Angeli (2000), Andrea Belardinelli (1999), Davide Borrelli (1985), Davide Buono (1991), Kabine Camara (2000), Paolo Capodaglio (1985), Andrea Costantini (1985), Pierluca Di Sotto (2002), Fabio Francucci (2001), Massimo Iorio (2002), Alessandro Marianelli (2001), Edoardo Nappi (2001), Simone Palladino (2001), Lorenzo Pellacani (2000), Alessio Petti (1991), Danilo Piroli (1989), Alessio Salvato (2001), Andrea Sivilla (1986), Balla Mousa Sowe (1997), Ivan Squerzanti (1999), Flavio Tomassi (2002), Carlo Maria Torelli (2002), Marco Zambrini (2002).

LO STAFF TECNICO

Allenatore David D’Antoni Collaboratore e match analyst Stefano Maestà Preparatore atletico Marco Antinori Preparatore portieri Fabio Morelli.