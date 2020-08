Viterbese, Baschirotto e Bensaja prolungano fino al 2022

01 agosto 2020 a

La Viterbese ufficiailizza i rinnovi di contratto di Nicholas Bensaja e Federico Baschirotto. Entrambi i calciatori hanno firmato accordi biennali che li legheranno ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2022. Bensaja, centrocampista classe 1995, si è messo in evidenza nella scorsa stagione sportiva con la maglia della Viterbese. Per lui 26 presenze tra campionato e Coppa Italia condite da due reti. Baschirotto, difensore centrale classe 1996, al suo primo campionato a Viterbo ha collezionato 27 presenze tra campionato e Coppa Italia. "Il presidente Romano e tutta la società gialloblù fanno un grande in bocca al lupo a Nicholas e Federico".