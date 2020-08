Viterbese, rottura con Calabro: "Aspettiamo le sue dimissioni"

01 agosto 2020 a

"La società U.S. Viterbese 1908 nella persona del presidente Marco Arturo Romano sottolinea che è in attesa di ricevere le dimissioni ufficiali del tecnico Nicola Antonio Calabro". Questa la nota diffusa dal club gialloblù che ha sancito la rottura con l'allenatore di Galatina, negli ultimi giorni sempre più intenzionato a sposare la causa del Catanzaro, dove ritroverebbe l'ex direttore generale di via dell Palazzina Diego Foresti. Romano, evidentemente spazientito dal comportamento del suo tecnico, ha deciso di uscire allo scoperto chiedendo pubblicamente a Calabro la responsabilità di un divorzio al quale il presidente della Viterbese non aveva minimamente pensato. Nelle prossime ore si attendono ulteriori sviluppi della vicenda, mentre intanto spuntano i primi nomi dei candidati alla panchina gialloblù. I favoriti sono Eziolino Capuano, Guido Carboni e Fabio Gallo. Va presa poi in considerazione anche la pista di un possibile ritorno di Giovanni Lopez che, dopo averlo richiamato, Romano aveva esonerato nella scorsa stagione per fare spazio a Calabro.