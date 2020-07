29 luglio 2020 a

Nicolò Zaniolo in discoteca con la sigaretta. "Era della mia fidanzata".

Il gioiello della Roma al centro delle polemiche dopo che nella giornata del 28 luglio un tifoso ha pubblicato sui social un video che lo riprende all'interno della discoteca Mythos senza mascherina e, apparentemente, con una sigaretta tra le dita.

L'episodio non è passato inosservato e, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il calciatore sarebbe stato convocato dalla società che ha chiesto spiegazioni. Zaniolo avrebbe spiegato di aver voluto provare la sigaretta della fidanzata e di non essere assolutamente un fumatore incallito.

Il Club ha consigliato prudenza per le prossime uscite pubbliche per non alimentare le voci sul suo conto che, in una piazza notoriamente difficile come quella romana, pesano eccome.