Roma, Zaniolo in discoteca con la sigaretta? Il video diventa virale. Un filmato gira tra gli smartphone dei tifosi giallorossi. E' stato girato proprio da un tifoso all'interno della discoteca Mythos e pubblicato su Instagram: mostra il gioiello della Roma mentre, apparentemente, sta fumando una sigaretta. Lo rivela l'edizione online del quotidiano romano Il Tempo (Clicca qui per il video)

Ma l'immagine è buia e la ripresa è da lontano. Insomma non c'è la certezza che si tratti di Zaniolo. Tuttavia che un altro indizio - sottolineando nel quotidiano - che emerge dai social: Zaniolo in posa in una foto con l'attore Leonardo Bocci nel locale indossa la stessa maglietta che sembra avere nel video.