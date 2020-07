Roma, Florenzi saluta Valencia: "Mi avete accolto con calore". Ritorno in giallorosso, ma è tra i partenti

21 luglio 2020 a

Alessandro Florenzi saluta Valencia. L'ex capitano della Roma, che aveva lasciato la capitale a gennaio per l'avventura in Spagna, saluta la squadra spagnola con la quale ha potuto giocare solo una manciata di partite a causa del lockdown causato dal coronavirus. Ora l'esterno destro torna alla Roma (era in prestito secco). Ma è dato tra i partenti.: su di lui la Fiorentina che potrebbe essere allenata dall'ex compagno di squadra Daniele De Rossi.

Questo il messaggio postato da Florenzi su Instagram: "Solo grazie! Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, Solo grazie! Alessandro"