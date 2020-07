Serie A, Lecce-Lazio 2-1. Salentini in rimonta, biancocelesti ancora ko. Gol e highlights

07 luglio 2020 a

Continua il momento no della Lazio che perde anche con il Lecce dopo essere passata inizialmente in vantaggio (2-1). Decide il gol del ternano Fabio Lucioni, alla seconda rete di fila (terza stagionale). Lucioni ha svettato più in alto di tutti, bruciando Acerbi in elevazione.

La Lazio era andata in vantaggio con Caicedo bravo ad approfittare della papera del portiere Gabriel poi il pareggio di Babacar (su assist di Falco) e il rigore fallito da Mancosu. Nel finale Gabriel si riscatta con due parate decisive. La Lazio paga la stanchezza, gli infortuni e le partite ravvicinate: difficile così pensare di poter lottare ancora per lo scudetto.