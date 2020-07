Serie A, Lecce-Lazio: la papera di Gabriel e il gol di Caicedo. Pareggio di Babacar

07 luglio 2020 a

Una papera di Gabriel Vasconcelos Ferreira ha permesso alla Lazio di passare in vantaggio a Lecce, nella sfida valevole per la 31esima giornata. L'ex portiere del Perugia sul pressing di Immobile regala la palla a Parolo, il tiro del centrocampista viene respinto alla disperata dallo stesso numero uno brasiliano ma proprio sui piedi di Caicedo che a porta vuota non sbaglia per il gol dello 0-1.

Poi il gol del pareggio di Babacar, di testa, bravo a sfruttare l'assist di Falco (altro ex Perugia). Nel finale del primo Mancosu ha sbagliato un calcio di rigore, il primo stagionale.