Il Club torna alla denominazione storica: bentornata U.S. Viterbese

La Viterbese torna al passato. Venerdì pomeriggio, infatti, Il presidente Marco Arturo Romano ha annunciato il ritorno alla vecchia denominazione. "Il Club - spiega il numero uno di via della Palazzina - ha assunto la denominazione storica di US Viterbese 1908 srl.. "E' un passo importante per rimanere legati alle nostre radici ma rivolto al futuro per la crescita del club gialloblù. Infine, dalla prossima settimana, la denominazione e il logo storico verranno inseriti su tutti i canali di comunicazione istituzionali". Finisce dunque la storia recente della Viterbese Castrense, portata in città dalla famiglia Camilli e salita dall'Eccellenza alla serie C.