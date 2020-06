Tentativo di rapina nei confronti di Cristante: ma il giocatore della Roma mette in fuga i malviventi

19 giugno 2020 a

Tentativo di rapina nei confronti di Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma, nel giorno di riposo concesso da Fonseca, era in macchina in zona Prati - a due passi dallo stadio Olimpico - quando, intorno alle 10.30, è stato affiancato da due persone in motorino, con casco integrale, che hanno tentato di portargli via il Rolex. Il calciatori ha reagito, scendendo dalla macchina, mettendo in fuga le due persone. Poi è andato a fare la denuncia. Non è la prima volta che succede: un episodio simile era capitato lo scorso anno al mamma di Zaniolo, altro centrocampista sempre dei giallorossi.