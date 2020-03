Roma, 27 anni fa il debutto di Francesco Totti. Il club giallorosso celebra la leggenda. Il video

Roma, 27 anni fa il debutto di Francesco Totti. Il club giallorosso celebra la leggenda. Il 28 marzo del 1993 il Capitano fece il suo ingresso in campo durante la trasferta a Brescia, gettato nella mischia dall'allora allenatore della Roma Vujadin Boškov quando la Roma stava vincendo 2-0. Come ha raccontato lo stesso Totti nel libro "Un capitano" scritto insieme al giornalista Paolo Condò l'allenatore decise di farlo partire con la prima squadra all'ultimo momento e con il risultato in ghiaccio (gol di Caniggia e Mihajlovic) il tecnico lo fece scendere in campo. "Facciamo entrare il ragazzino" disse Boskov a Rizzitelli. Fu l'inizio di una lunghissima storia d'amore terminata poi solo il 28 maggio del 2017 quando Totti lasciò il calcio giocato salutando un Olimpico in lacrime.

La società giallorossa ha voluto celebrare l'anniversario dell'esordio di Totti con un video postato su Facebook. "28 marzo 1993. L'inizio di una Leggenda #OnThisDay in 1993... a debut was made, and a legend was born!", questo il messaggio dell'As Roma. Un minuto in cui scorrono alcuni dei gol che hanno fatto emozionare tutti i tifosi giallorossi: dalla mezza rovesciata al volo contro l'Udinese nel 1997 al gol al Parma che consegnò lo scudetto il 17 giugno 2001, dal cucchiaio a San Siro contro l'Inter alla rete in Champions League contro il Manchester City nel 2014. Un concentrato di emozioni.