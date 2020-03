Roma amarcord, Vincent Candela fa rivivere ai tifosi giallorossi il giorno dell'ultimo scudetto. Il video

Roma amarcord, Vincent Candela fa rivivere ai tifosi il giorno dell'ultimo scudetto. Lo storico terzino sinistro della Roma di Fabio Capello che conquistò il titolo nella stagione 2000/2001 ha risposto all'invito di Roma Tv che ha lanciato un contest per far rivivere ai tifosi i momenti più emozionanti della storia della magica. Chiuso in casa per l'emergenza coronavirus, Vincent Candela ha interpretato, insieme a moglie e figli il gol di Francesco Totti che il 17 giugno del 2001 sbloccò la partita contro il Parma all'Olimpico poi vinta per 3-1.

L'assist di quella storica rete fu proprio di Candela. Il francese ha reinterpretato con tanto di telecronaca quei momenti con tanto di corsa sotto la curva sud.