Calcio, Roma: è morto Massimo Ruggeri storico conduttore de "La signora in giallorosso". Aveva 69 anni. La mattina del 16 marzo per i tifosi giallorossi è stata funestata dalla notizia del decesso dello storico volto della trasmissione televisiva e radiofonica che era da decenni luogo di dibattiti tra giornalisti, esperti e tifosi della Magica.

Sui social si rincorrono i messaggi di cordoglio e di affetto da parte di colleghi e tifosi romanisti. Tra questi anche il tweet della Roma: “Un signore in giallorosso. Ciao Massimo”, ha scritto il club giallorosso. "La Signora in Giallorosso così come Gol di Notte sono una tradizione che da decine e decine di anni rappresentano un appuntamento che tiene compagnia a centinaia di migliaia di tifosi specie di quelli con qualche anno in più. Un affettuoso abbraccio alla famiglia ed alle tante persone che lo ricordano", questo il messaggio Luca Di Bartolomei, figlio di Agostino capitano della Roma del secondo scudetto.

Massimo Ruggeri fu anche il primo a intervistare un giovanissimo Daniele De Rossi alla fine degli anni '90 quando ancora era solo una promessa.