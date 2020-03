Roma calciomercato, l'Arsenal vuole riprendersi Mkhitaryan: il piano dei giallorossi per riscattarlo. Dopo un inizio di stagione travagliato l'attaccante armeno nelle ultime partite è stato assoluto protagonista sia in Europa League che in campionato. Con lui la Roma ha cambiato passo dopo l'inizio di anno terrificante. Tuttavia le sue prestazioni hanno colpito anche l'Arsenal, il club che detiene il suo cartellino.

Il giocatore è arrivato a Trigoria grazie a un prestito secco che scade il 30 giugno. Nella trattativa andata in porto a settembre non erano stati previsti riscatti, dunque Mkhitaryan potrebbe tornare a Londra già dalla prossima estate. La Roma vorrebbe mettersi a un tavolo per discutere il riscatto - come sta facendo con il Manchester United per Smalling - ma la trattativa si presenta tutta in salita. L'allenatore dei Gunners Mikel Arteta ha mostrato un nuovo interesse verso l'armeno: "Mi è sempre piaciuto. E’ il tipo di giocatore che starebbe bene in qualsiasi squadra, ma ha bisogno di essere in condizione con continuità. La sua permanenza è una possibilità che abbiamo e la valuteremo". Mkhitaryan ha il contratto in scadenza nel 2021 e dunque la Roma sta preparando un'offerta irrinunciabile per convincere l'Arsenal a cederlo a titolo definitivo.

Ma Arteta ha ribadito che non è da escludere un suo ritorno all'Arsenal: "Monitoriamo tutti i giocatori che sono in prestito, è una nostra responsabilità. Miki ha fatto molto bene nelle ultime partite, sappiamo che giocatore è stato, il suo passato, abbiamo bisogno di avere tutte le informazioni per prendere la decisione giusta".