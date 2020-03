Roma, Diawara in campo 60 minuti con la Primavera. Possibile convocazione per la gara contro la Sampdoria

Roma, Diawara torna in campo con la Primavera. Il centrocampista che si era infortunato al menisco sinistro durante la gara di Coppa Italia contro la Juventus è tornato ad assaporare il profumo dell'erba in vista del suo recupero. E' stato schierato per 60 minuti nella gara che vedeva la Primavera di Alberto De Rossi affrontare l'Inter al Tre Fontane (finita 3-3). Il test si è svolto sotto gli occhi attenti di Nuno Campos e Nuno Roma, gli assistenti del mister Paulo Fonseca.

Per approfondire leggi anche: Il calendario delle prossime gare dei giallorossi

Una prestazione confortante. Per un'ora il mediano della Guinea non ha sottratto la gamba affrontando diversi contrasti. Nessuna conclusione verso la porta, in compenso ha guidato con maestria il centrocampo.

Difficile tuttavia rivederlo in campo già per la gara d'andata degli ottavi di Europa League a Siviglia il 12 marzo. Tre giorni più tardi Fonseca potrebbe convocarlo per la gara contro la Sampdoria.