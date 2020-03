Roma, il calendario. Date, orari e programmazione tv delle gare dei giallorossi contro Sampdoria e Milan

Roma, ecco il nuovo calendario. La Lega ha ufficializzato date, orari e programmazione tv delle gare della 27^ e 28^ giornata della Serie A. I giallorossi saranno a riposo domenica 8 marzo e torneranno in campo il 15 marzo alle 20.45 per la sfida all'Olimpico contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. La gara chiuderà il programma della giornata e sarà visibile su Sky. Il match con il Milan, a San Siro, è stato programmato per domenica 22 marzo alle 18. Anche questa partita sarà trasmessa da Sky.

Prima del campionato la Roma dovrà pensare agli ottavi di Europa League. Il 12 marzo alle 18.55 i giallorossi saranno di scena a Siviglia contro la squadra dell'ex diesse Monchi. Il ritorno sarà il 19 marzo, a porte chiuse, all'Olimpico.