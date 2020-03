Roma calciomercato, il Manchester United spara alto per Chris Smalling: per il riscatto vuole 29 milioni

Roma calciomercato, il Manchester United spara alto per il riscatto di Chris Smalling. I Red Devils hanno chiesto 29 milioni di euro ai giallorossi che vogliono trattenere il difensore inglese anche dopo il 30 giugno, quando scadrà il prestito. Il centrale è una delle note positive di questa stagione e la roma sta facendo di tutto per poterlo confermare anche la prossima stagione.

Da mesi è stata intavolata la trattativa per il riscatto, ma la distanza tra domanda e offerta appare ancora grande. Secondo il sito metro.co.uk il Manchester ha chiesto 29 milioni mentre la Roma è arrivata a offrirne, secondo Petrachi, 16. Insomma, la Roma dovrà lavorare per abbassare le pretese dello United, facendo attenzione alla concorrenza. Sul difensore ci sarebbero anche dei club di Premier, in testa l'Everton di Carlo Ancellotti e il Tottenham.