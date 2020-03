Roma, De Rossi pronto a tornare. Friedkin vuole affidargli la guida della Primavera al posto del padre Alberto

Roma, Daniele De Rossi pronto a ritornare come allenatore della Primavera. L'imminente arrivo di Dan Friedkin al timone della società giallorossa potrebbe spalancare le porte al rientro di Capitan Futuro. Dopo l'esperienza al Boca Junior in Argentina l'ex centrocampista è pronto a mettersi a studiare per diventare allenatore.



De Rossi potrebbe guidare la Primavera prendendo il posto del padre Alberto. A riferirlo è il Corriere dello Sport. Il ritorno di De Rossi potrebbe avvenire a settembre dopo che DDR averà preso il patentino di allenatore e dato l'addio al calcio giocato.

Ad aprile ci sarà il via al corso per gli ex calciatori utile per ottenere la licenza Uefa A che gli darebbe modo di fare il vice in A e B, e allenare squadre di C, A femminile e giovanili. Il ritorno di De Rossi a Trigoria dunque si avvicina.