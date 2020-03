Roma, ore decisive per il passaggio di proprietà. Friedkin pronto a trattare con l'Uefa per sistemare i conti

Roma, Dan Friedkin tratterà con l'Uefa per sistemare i conti. L'imprenditore americano sta per rilevare il club da James pallotta a nove anni dall'arrivo di Di Benedetto&Co nella Capitale. Per le firme sul contratto preliminare è questione di ore. Per il closing, invece, bisognerà aspettare il lancio dell’Opa residuale e il via libera dell’Antitrust.



Il primo obiettivo di Dan Friedkin e del figlio Ryan, che dovrebbe stabilirsi nella Capitale per seguire da vicino la società, sarà sistemare i conti. Il bilancio, secondo le stime, si chiuderà con un pesante passivo. Dunque, anche la prossima estate la Roma è destinata a cedere qualche suo gioiello. Soldi che potrebbero arrivare dal riscatto di Defrel da parte del Sassuolo (14 milioni bonus compresi) e quello di Schick da parte del Lipsia (21 milioni). Ma non basterà: così potrebbe esserci almeno un'altra cessione entro il 30 giugno. L'indiziano numero uno è il turco Under che piace a diversi club europei. La Roma è intenzionata invece a blindare Zaniolo e Pellegrini.

Ad oggi la Roma rischia di non rientrare nei paletti del fair play finanziario e dunque la nuova proprietà potrebbe avviare una trattativa per trovare un accordo con l'Uefa su un piano di rientro.