Calciomercato, per la prossima stagione obiettivo Shaqiri. El Shaarawy vuole tornare

Calciomercato Roma, idea Shaqiri mentre El Shaarawy vuole tornare. Sono settimane decisive per il futuro dei giallorossi alle prese con il cambio di proprietà societario. Per le firme sul contratto preliminare per il passaggio del club da James Pallotta a Dan Friedkin sembra questione di ore, intanto il direttore sportivo Petrachi sta lavorando in vista della prossima stagione.

Decisivo sarà l'ingresso in Champions League, tuttavia sul taccuino del dirigente giallorosso c'è il nome dell'esterno d'attacco svizzero Xherdan Shaqiri che sembra destinato a lasciare il Livelpool a fine stagione. C'era stato un tentativo a gennaio, ma Klopp aveva chiuso le porte a un eventuale trasferimento. La situazione è destinata a cambiare a giugno con la Roma pronta ad avanzare una nuova offerta.

Sempre per quanto riguarda il reparto avanzato il Faraone El Shaarawy continua a lanciare segnali alla sua ex squadra. E' partito lo scorso giugno, destinazione Shanghai Shenhua in Cina, attratto da un super contratto da 40 milioni in tre anni. Tuttavia l'attaccante sembra essersi pentito della scelta. Già a gennaio era stato fatto un sondaggio con Petrachi che era pronto a mettere sul tavolo Perotti e Pastore. Ora il Faraone, vista l'emergenza Coronavirus, si trova a Dubai. Sembra intenzionato a voler tornare in Italia. La Roma sarebbe la sua meta preferita, ma alla finestra ci sono anche Napoli e Juventus.