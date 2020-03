Cross, Cianchelli in evidenza a Rieti

Una domenica di cross quella del 1° marzo a Rieti. Sul percorso del Raul Guidobaldi, che ha incluso il “green” della pista e l’argine del fiume Velino, quasi 800 iscritti per un triplice evento in uno: il secondo appuntamento per il campionato di società assoluto (fondamentale per le finali di Campi Bisenzio), il Challenge di cross corto e il trofeo giovanile di cross (valido come titolo regionale per ragazzi e cadetti).

Presenti i viterbesi dell'Alto Lazio che hanno preso parte al Challenge di cross corto 3Km. e i giovanissimi della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo impegnati nella 3^ prova del trofeo giovanile cadetti/e e ragazzi/e che hanno conseguito discreti risultati nelle varie categorie. Ancora una buona prova per Matteo Cianchelli che si è classificato al 15° posto nel Cross corto assoluto risultando 1° tra gli Allievi presenti in gara e 33° posto per Jeewathmuni Dinal. Nella categoria Ragazzi 27° posto per Andrea Spiti, 37° Cristiano Firmani e 49° Michele Fastella e nelle Ragazze prima delle viterbesi della Finass, Sara Cianchelli 27^, 41^ Ludovica Andreoni e 65^ Michela Castagna. Nelle cadette buona prova per Domiziana D'Ottavio 19^ al traguardo e nei cadetti Alessio Cavarretta è 44°.