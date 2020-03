Cagliari-Roma 3-4, si sveglia Kalinic ma la Roma rischia la clamorosa rimonta nel finale: -3 dall'Atalanta

Cagliari-Roma finisce 4-3 per i giallorossi al termine di una gara rocambolesca. Si sveglia Kalinic, ma i giallorossi di Fonseca hanno sudato freddo fino al termine dei 6 minuti di recupero rischiando la clamorosa rimonta al termine di una partita per larghi tratti dominata.

Fonseca sceglie Villar a sorpresa al posto dell'acciaccato Veretout e dà fiducia a Kalinic come annunciato alla vigilia. Pronti via ed è la Roma a fare la partita. Per un quarto d'ora mette alle corde il Cagliari sfiorando il gol prima con Under, poi con Kalinic e infine con un ispiratissimo Mkhitaryan. Sul più bello va in vantaggio il Cagliari con una perla di Joao Pedro che controlla al limite dell'area e beffa Pau Lopez con un delicato tocco di pallonetto. La Roma questa volta non di demoralizza. Basta un giro d'orologio e arriva il pari. Scorribanda di Kolarov sulla sinistra cross teso, l'ex Luca pellegrini svirgola nel tentativo di allontanare offrendo un involontario assist a Kalinic che questa volta non può sbagliare e insacca di testa.

Il croato è ispirato e dialoga al meglio con i trequartisti. Prima dell'intervallo triangolo Under-Mkhitaryan con l'armeno che trova il tempo per servire al centro dell'area piccola Kalinic che devia in rete. Roma padrona del campo anche a inizio ripresa: Kluivert colpisce una traversa e Under sfiora il terzo gol. Rete che arriva al 18': lancio di Kolarov, Kalinic spizza per Kluivert che sul filo del fuorigioco si invola verso la porta e batte Olsen.

Maran getta nella mischia Simeone e Pereiro. Ed è proprio l'uruguaiano a riaprire i giochi al 30' al termine di un'azione personale conclusa con un tiro dal limite. La Roma si riporta avanti all'81 con una punizione di Kolarov dal limite. Cross tagliatissimo, Mkhitaryan prova a deviare ma non la tocca. Olsen beffato. Check al Var, tutto regolare: 3-1.

Partita chiusa? Macché. Il Cagliari si getta in avanti e a due minuti dal termine Smalling controlla con un braccio largo in area. Di Bello lascia correre ma viene richiamato al Var. Controllo al video, calcio di rigore. Pau Lopez para la conclusone di Joao Pedro che tuttavia mette in rete di testa la ribattuta del portiere spagnolo. Sei minuti di recupero con la Roma che riesce a difendere con i denti il vantaggio.

TABELLINO

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Ionita (66′ Pereiro), Oliva, Rog (89′ Ragatzu); Nainggolan, Joao Pedro; Paloschi (66′ Simeone). A disposizione: Cragno, Rafael, Walukiewicz, Lykogiannis, Mattiello, Birsa, Cigarini, Ladinetti, Carboni. Allenatore: Rolando Maran.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres (84′ Santon), Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under (76′ Perez), Mkhitaryan, Kluivert (85′ Veretout); Kalinic. A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Cetin, Spinazzola, Ibanez, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

RETI 26′ Joao Pedro (C), 29′-40′ Kalinic (R), 64′ Kluivert (R), 75′ Pereiro (C), 81′ Kolarov (R), 88′ Joao Pedro (C).