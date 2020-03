Cagliari-Roma alle 18, le formazioni ufficiali. Kalinic al posto di Dzeko. Ecco dove vedere la partita

Cagliari-Roma alle 18 di domenica 1 marzo, le formazioni ufficiali. I giallorossi di scena alla Sardegna Arena per la sfida contro i rossoblù di mister Rolando Maran sempre più in bilico dopo i risultati delle ultime settimane. Roma reduce dalla sfida, giovedì 27 febbraio, in belgio dove ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League ai danni del Gent. Agli ottavi affronterà il Siviglia. Queste le scelte dei due allenatori Fonseca e Maran.

Per approfondire leggi anche: Fonseca rilancia Kalinic

FORMAZIONI UFFICIALI

Fonseca si affida a Pau Lopez in posta. Difesa a quattro con Bruno Peres a destra, Smalling e Fazio al centro e Kolarov a sinistra. Sorpresa in mediana con il giovane Villar che sostituisce Veretout al fianco di Cristante. Trequarti con Mkhitaryan al centro, Under a sinistra e Kluivert a destra. In avanti Kalinic.

Il Cagliari risponde Cragno in porta, difesa con Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini. Centrocampo con Ionita, Cigarini, Rog e Nainggolan. In avanti la coppia Joao Pedro e Simeone.

L'ARBITRO

Cagliari–Roma sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e De Meo, mentre quarto ufficiale sarà Giua. In qualità di addetti al VAR sono stati designati Giacomelli e Di Iorio.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, le gare rinviate

DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida della Sardegna Arena sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport ed in pay-per-view su Now TV. La partita sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.