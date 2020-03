Cagliari-Roma alle 18, le probabili formazioni: giocano Bruno Peres e Kalinic. Dove vedere la partita

Cagliari-Roma alle 18 di domenica 1 marzo, i giallorossi tornano in campo a meno di 72 ore dalle fatiche di europa League in Belgio dove hanno conquistato l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. Domenica 1 marzo alle 18 in Sardegna è in programma la sfida di campionato contro il Cagliari di un sempre più traballante Maran: gli isolani erano partiti forte in campionato posizionandosi in zona Europa poi, da dicembre in poi, il rendimento è crollato. I giallorossi ritroveranno il Ninja Radja Nainggolan.

PROBABILI FORMAZIONI

Fonseca si affiderà a Pau Lopez in porta, Classica linea a quattro in difesa con Bruno Peres, autore di una confortante prestazione contro il Lecce, favorito su Spinazzola a destra, Fazio (al posto dello squalificato Mancini) al centro insieme all'inamovibile Smalling, Kolarov a sinistra. Mediana con la coppia Veretout-Cristante. Sulla trequarti spazio a Under al posto di Carles Perez e Kluivert dall'altra parte con l'armeno Mkhitaryan nel ruolo di trequartista centrale (Pellegrini è fermo ai box). In avanti la novità, annunciata da mister Fonseca alla vigilia, è Kalinic al posto di Dzeko al quale l'allenatore portoghese ha deciso di riservare un turno di riposo considerato l'utilizzo di fatto costante del Cigno di Sarajevo.

Per approfondire leggi anche: Fonseca rilancia Kalinic

PRECEDENTI

Sono 79 i precedenti in Serie A tra le due squadre: la Roma ha vinto 34 volte, 27 i pareggi 18 i successi del Cagliari. Nel capoluogo sardo 14 vittorie a testa e 11 pareggi. All'andata finì 1-1 tra le polemiche dei giallorossi che si videro annullare un gol dal Var allo scadere. Rolando Maran ha incontrato la Roma 12 volte: 5 sconfitte, 6 pareggi e una vittoria.

DOVE VEDERE LA PARTITA

Cagliari-Roma verrà trasmessa in esclusiva da Sky, che manderà in onda il match su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre) con pre-partita sullo stesso canale a partire dalle 17.00. Telecronaca del match sarà affidata alla coppia Zancan-Minotti. Sarà possibile seguirla anche sulla piattaforma Now Tv