Cagliari-Roma, Fonseca rilancia Kalinic. "Non abbiamo avuto il tempo per recuperare dopo l'Europa League"

Cagliari-Roma, giocherà Kalinic. Lo ha annunciato il tecnico di giallorossi Paulo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta in Sardegna (calcio d'inizio domenica 1 marzo alle 18). "Il gruppo è stanco, non abbiamo avuto tempo di recuperare da una partita difficile, su un campo altrettanto difficile. Ma ci siamo allenati bene e i ragazzi sembrano motivati e fiduciosi", ha detto il tecnico portoghese che poi ha fatto il punto sullo stato di forma della rosa: "Perotti è debole e in questo momento è difficile che possa recuperare in vista della partita. Veretout sta bene, si è allenato, nonostante un piccolo problema al piede", ha evidenziato in conferenza stampa facendo il punto sugli infortunati. "Lorenzo (Pellegrini, ndr) sta bene, sta recuperando. Diawara sta migliorando giorno dopo giorno. Speriamo che possa essere presto una soluzione a nostro vantaggio presto. A seconda di come andrà la prossima settimana posso pensare di averlo a nostra disposizione per giocare la prossima partita - ha aggiunto - Pastore ha una situazione che stiamo cercando di recuperare, nell’ultima settimana è migliorato molto e vedremo come andrà prossimamente. Se la domanda su Dzeko è per capire qualcosa in più sulla formazione, posso dirvi che domani giocherà Kalinic".

Il tecnico ha sottolineato che "il numero di partite non è importante adesso, quello che è importante sono i tempi di recupero per la partita. Perché credere al quarto posto? Prima di tutto perché sono una persona positiva e ottimista. Abbiamo tutte le possibilità, non credo che l’Atalanta non perderà punti fino alla fine del campionato. Ma noi dobbiamo fare meglio, sicuramente. Il gruppo ci crede e per questi motivi io credo molto nei miei giocatori. Dobbiamo continuare a lavorare per cercare di centrare questo obiettivo".

Fonseca ha schivato poi le polemiche di calendario relative al fatto che la Roma non ha mai giocato il lunedì dopo le partite di coppa. "Ne stiamo parlando troppo e non voglio che questa diventi una scusa. Io ne ho parlato, me lo hanno domandato e ho risposto dicendo la verità. Le due squadre non si affrontano alle stesse condizioni. Per me sarebbe importante avere almeno 72 ore per poter recuperare i giocatori".