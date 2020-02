Sorteggio Europa League, Fonseca: "Il Siviglia è una squadra fortissima, la Roma dovrà fare attenzione"

Sorteggio Europa League, Fonseca mette in guardia la Roma: "Il Siviglia è una delle squadre più forti in questa competizione". Questo il commento dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca. Dall’urna di Nyon i giallorossi hanno infatti pescato il Siviglia, attualmente terza forza della Liga spagnola, a pari punti con l’Atletico Madrid.

"È una squadra che conosco bene e lo stesso vale per l’allenatore. Hanno giocatori di esperienza - ha dichiarato - È una squadra fortissima". "La forma di gioco di Roma e Siviglia non è la stessa - ha proseguito il tecnico portoghese - Loro hanno cambiato molto in questi anni, come noi. Hanno un nuovo tecnico, nuovi calciatori, hanno fatto tanti investimenti, ma il sistema di gioco è differente rispetto al nostro, così come il modo di giocare".

La Roma giocherà l’andata in Spagna, allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, il 12 marzo alle 18.55, mentre per il ritorno è attesa all’Olimpico, il 19 marzo alle 21. "La prima partita è sempre molto importante, sarà fondamentale fare un buon risultato subito - ha commentato Fonseca - Al momento credo che il vantaggio sia del Siviglia, ma se faremo risultato sarà meglio per noi".

PRECEDENTI

Gli unici precedenti tra Roma e Siviglia sono arrivati in amichevole, con uno score di tre vittorie giallorosse e una andalusa. L'amichevole dell'estate del 2015 all'Olimpico segnò l'esordio con gol di Edin Dzeko e un super Salah. La Roma si portò in vantaggio 6-0 per poi rischiare di subire una clamorosa rimonta nei minuti finali. La partita finì 6-4. Anche contro le squadre spagnole, i precedenti sorridono alla formazione di Fonseca: la Roma ha superato il turno nelle ultime due occasioni in cui ha affrontato avversarie spagnole nella fase ad eliminazione diretta di competizioni europee. Oltre al Villarreal in Europa League 2016-17, resta indelebile per tutti i tifosi giallorossi la sfida contro il Barcellona nella Champions della stagione successiva.