Cagliari-Roma, sabato 29 febbraio alle 13.30 la conferenza stampa di Paulo Fonseca. Ecco come seguirla

Cagliari-Roma, sabato 29 febbraio la conferenza stampa di Paulo Fonseca. Il tecnico si presenterà per il consueto appuntamento pre-gara a Trigoria alle 13.30 per parlare della trasferta in Sardegna che vedrà i giallorossi affrontare la squadra di mister Maran nella ventiseiesima giornata della serie A 2019/2020 (calcio d'inizio domenica 1 marzo alle 18).

La Roma giovedì si è qualificata agli ottavi di Europa League dove affronterà il Siviglia dell'ex ds Monchi. Ma l'attenzione per adesso è al campionato con la Roma che deve confermare i segnali di ripresa mostrati nel match vinto 4-0 all'Olimpico contro il Lecce per continuare a sperare nella rincorsa al quarto posto valido per la qualificazione in Champions League.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Roma TV e in streaming su Sky Go oltre che sui canali social del club capitolino.