Sorteggio Europa League, la Roma sfida il Siviglia di Monchi agli ottavi di finale

Europa League, la Roma sfiderà il Siviglia di Monchi. Si è concluso da poco a Nyon il sorteggio per gli ottavi di finale della ex Coppa Uefa. Per i giallorossi dall'urna è uscita una delle squadre più ostiche, il Siviglia dell'ex direttore sportivo Ramón Rodríguez Verdejo detto Monchi che proprio nella squadra spagnola ha fatto la sua fortuna, vincendo due edizioni dell'Europa League, prima della sua sfortunata esperienza in giallorosso dal 2017 al 2018.

I giallorossi hanno superato, non senza difficoltà, i belgi del Gent nella doppia sfida dei sedicesimi di finale: 1-0 all'Olimpico e 1-1 al ritorno in Belgio. La squadra di mister Fonseca sta cercando di riprendersi dopo un inizio anno da incubo con 4 sconfitte in 5 sconfitte in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il Siviglia ha superato nei sedicesimi il Cluj pareggiando entrambe le gare: 1-1 in Romania e 0-0 in Spagna. Decisivo il gol segnato in trasferta.

Andata il 12 marzo in Spagna, ritorno il 19 allo Stadio Olimpico. Nella partita d'andata la Roma dovrà fare a meno di Veretout che è stato ammonito in Belgio. Era in diffida e verrò squalificato. Fonseca dovrà sperare nel recupero di Diawara, anche se in conferenza ha escluso un recupero così veloce, altrimenti sarò emergenza sulla mediana.

La sfida con il Siviglia segnerà anche il ritorno a Roma, da avversario, di Monchi. Il dirigente spagnolo arrivò nella primavera nel 2017 come una sorta di "guru" per far fare il salto di qualità alla squadra. Ma tra i tifosi è ricordato per le dolorose cessioni di Salah, Rudiger, Paredes, Strottman, Naingoolan e Allisson. Diversi giocatori acquistati durante la sua gestione (Pastore, Nzonzi, Olsen, Schick) hanno deluso, altri devono ancora convincere del tutto (Under, Kluivert e Cristante). Durante la sua ultima stagione, però è arrivato anche il gioiello Zaniolo. Il suo destino fu legato a Di Francesco. Monchi lasciò la Roma subito dopo l'allontanamento del tecnico abruzzese dopo l'eliminazione dalla Champions League 2018/2019.