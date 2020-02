Roma-Gent 1-1, i giallorossi si qualificano agli ottavi di finale di Europa League: segna Kluivert

Roma-Gent finisce 1-1, i giallorossi si qualificano agli ottavi di Europa League. Roma subito pericolosa dopo 60 secondi. Mkhitaryan serve Kolarov che spara di sinistro e scheggia il palo. Al 25' passa il Gent. David infila la difesa giallorossa in velocità e batte Pau Lopez. Dopo tre minuti la Roma pareggia. Ripartenza a tutta velocità con Mkhitaryan che serve il taglio di Kluivert che insacca aiutato da una deviazione di Ngadeu. Al 30' nuovo brivido. Mancini si fa scappare David che conclude poco lontano dal palo. A metà primo tempo il Gent sfiora il raddoppio con Odjidja. La Roma soffre David e Spinazzola viene ammonito. Così al 20' Fonseca lo richiama in panchina per far entrare Santon. Il Gent gestisce il gioco ma riesce a rendersi pericoloso solo con tiri da fuori. Fonseca fa entrare Fazio per l'ammonito Veretout (era diffidato salterà la prossima) e il giovane Villar per Carles Perez. Assalto finale dei belgi, ma la Roma tiene e vola agli ottavi.

IL TABELLINO

GENT 1

ROMA 1

RETI 25' pt David (G), 29' pt Kluivert

GENT (4-3-1-2) Kaminski; Castro-Montes, Plastun (35' st Niangbo), Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owus, Odjidja-Ofoe; Bezus (20' st Chakvetadze); Depoitre (20' st Kvilitaia) , David A disposizione: Coosemans, Marreh, Lustig, Godeau All.: Thorop

ROMA (4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola (20' st Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout (33' st Fazio), Cristante; Perez (37' st Villar), Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cetin, Under, Kalinic All.: Fonseca

ARBITRO Sanchez Martinez

NOTE Ammoniti Bezus, Depoitre, Mohammadi (G), Veretout, Spinazzola (R)