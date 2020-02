Roma-Gent alle 19, le probabili formazioni: Santon favorito su Spinazzola. Ecco dove vedere la partita

Roma-Gent, i giallorossi si giocano l'accesso agli ottavi di Europa League. Giovedì 27 febbraio alle 19 va in scena la gara di ritorno dei sedicesimi tra la Roma di Fonseca e i belgi del Gent. Si parte dall'1-0 a favore della Roma all'Olimpico. Giallorossi in vantaggio, dunque, ma discorso qualificazione apertissimo. Negli ultimi giorni un'altra tegola per la Roma già alle prese con gli infortuni che tengono lontano dal campo Pastore, Zaniolo, Zappacosta, Mirante e Diawara (rientrato in gruppo). Anche Lorenzo Pellegrini si è fermato per una lesione muscolare alla coscia sinistra che lo terrà lontano dal campo da gioco 7-10 giorni (salterà la gara contro il Gent e quella di campionato contro il Cagliari).



PROBABILE FORMAZIONE

Tra i pali ci sarà Pau Lopez. Visto che Bruno Peres non è nella lista Uefa il posto sull'out basso di destra dovrebbe essere di Santon, favorito su Spinazzola. Al centro confermata la coppia Mancini-Smalling e a sinistra ci sarà Kolarov. In mediana Cristante e Veretout. Sulla trequarti Mkhitaryan dovrebbe prendere il posto di Pellegrini al centro con Carles Perez (a segno all'andata) a destra e Kluivert a completare la catena di sinistra. In avanti Dzeko.





COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida sarà trasmessa in diretta da Sky sul canale Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canale 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football. Sarà disponibile anche la telecronaca "tifosa" affidata al duo Spartà-Scarchilli di Roma Tv. Pre-partita a partire dalle 18.30. Match non visibile in chiaro (su TV8 andrà alle 21 l’Inter), mentre sarà possibile seguirlo anche su Sky Go e Now Tv.