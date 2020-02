Roma-Gent, alle 18.45 la conferenza stampa della vigilia con Fonseca e Kluivert. Ecco dove vederla

Roma-Gent, saranno l'allenatore Paulo Fonseca e l'attaccante olandese Justin Kluivert a parlare alla vigilia della gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League che si disputerà il 27 febbraio alle ore 19. La conferenza stampa della vigilia è in programma mercoledì 26 febbraio alle 18.45.

Si parte dall'1-0 dell'Olimpico grazie al gol firmato da Carles Perez, il giovane attaccante spagnolo arrivato dal Barcellona durante la finestra di mercato invernale. La Roma alla Ghelamco Arena cerca il pass per gli ottavi di finale. Quali saranno le dichiarazioni di Paulo Fonseca e Kluivert? La conferenza stampa sarà visibile in diretta tv esclusiva su Roma TV e in streaming su Sky Go oltre che sui canali social del club giallorosso.