Roma, si ferma anche Lorenzo Pellegrini: lesione muscolare, salterà le partite con Gent e Cagliari

Roma, altra tegola per Fonseca: Lorenzo Pellegrini si ferma. Sono stati effettuati nella mattinata del 25 febbraio gli accertamenti sull'infortunio muscolare che ha costretto il trequartista giallorosso a restare nello spogliatoio dello stadio Olimpico durante l'intervallo di Roma-Lecce, la gara vinta per 4-0 dai giallorossi domenica 23 febbraio.

Pellegrini ha riportato una lieve lesione muscolare di primo grado al flessore della coscia sinistra. Dovrà restare fermo per 7-10 giorni e dunque salterà, quantomeno, la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent in programma il 27 febbraio e la successiva partita di campionato a Cagliari in programma domenica 1 marzo alle 18. Potrebbe tornare disponibile, recupero permettendo, per la gara casalinga contro la Sampdoria dell'8 marzo. Al suo posto sia in Belgio che in Sardegna potrebbe essere schierato, al centro della line di trequarti, l'armeno Mkhitaryan che è stato protagonista di una buonissima gara contro il Lecce e che sembra recuperato dopo i problemi fisici delle scorse settimane.

Per Pellegrini si tratta del secondo infortunio stagionale. A ottobre c'era stata la frattura del metatarso che lo costrinse a saltare ben 6 gare di campionato. Era rientrato a fine novembre contro il Brescia ed era stato protagonista della sfavillante gara contro la Fiorentina che aveva chiuso il 2019. Nell'ultimo mese e mezzo era entrato in crisi insieme alla squadra. I tifosi lo hanno anche fischiato quando è stato sostituito nella gara d'andata contro il Gent.