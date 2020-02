Roma-Lecce alle 18, le formazioni ufficiali: Fonseca sceglie Under e Bruno Peres. Dove vedere la partita

Roma-Lecce, le formazioni ufficiali. Alle 18 allo Stadio Olimpico va in scena il match valevole per la 25esima giornata, caratterizzata dallo spostamento di 4 gare (Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari e Torino-Parma) a causa dell'emergenza Coronavirus nel Nord Italia.

Sono state rese da pochi minuti le scelte dei due allenatori Fonseca e Liverani. Il tecnico portoghese sceglie a sorpresa Under per la trequarti. Il turco andrà a formare la linea a tre insieme a Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini alle spalle di Dzeko. In porta Pau Lopez, al centro della difesa Smalling e Mancini che rientra dopo la panchina in Europa League. A destra Bruno Peres e Kolarov sull'out di sinistra. Mediana affidata alla coppia Cristante-Veretout.

LE FORMAZIONI

ROMA: (4-2-3-1) Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

LECCE: (4-3-2-1) Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Shakhov; Lapadula. All. Liverani

DOVE VEDERE LA PARTITA

Roma-Lecce è una delle partite trasmesse in esclusiva da Sky e tra le poche non rinviate per l'allarme Coronavirus. Appuntamento alle 18 di domenica 23 febbraio su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca di Matteo Trevisani con il commento tecnico di Lele Adani. A bordo campo Assogna e Mangiante. Partita visibile in streaming su Sky Go e tramite il servizio Now Tv.