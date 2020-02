Roma-Lecce alle 18: ecco dove vedere la partita in Tv e le probabili formazioni

Roma-Lecce, appuntamento alle 18 di domenica 23 febbraio: ecco dove vedere la partita. La Roma, che giovedì ha battuto il Gent in Europa League, in campionato è reduce da tre sconfitte di fila (Sassuolo, Bologna e Atalanta). Oggi affronta il Lecce di Liverani che sta vivendo un momento particolarmente positivo con tre vittorie consecutive che hanno allontanato i salentini dalla zona retrocessione. La Roma ha bisogno di punti per tenere viva la fiammella di speranza di una qualificazione in Champions League (l'Atalanta è a +6 con gli scontri diretti a favore), inoltre i giallorossi devono guardarsi anche alle spalle dopo la vittoria del Napoli e il pareggio del Milan.

Per approfondire leggi anche: Roma-Lecce, l'arbitro e le scelte degli allenatori



DOVE VEDERE ROMA-LECCE

Roma-Lecce è una delle partite trasmesse in esclusiva da Sky e tra le poche non rinviate per l'allarme Coronavirus. Appuntamento alle 18 di domenica 23 febbraio su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca di Matteo Trevisani con il commento tecnico di Lele Adani. A bordo campo Assogna e Mangiante. Partita visibile in streaming su Sky Go e tramite il servizio Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Fonseca mischia le carte in difesa. Nelle scorse ore sembrava certo il ritorno in campo di Gianluca Mancini al centro della difesa per fare coppia con Chris Smalling. Ma c'è il ballottaggio con Fazio per una maglia da titolare. Bruno Peres favorito su Spinazzola per l'out di destra, Kolarov a sinistra. Mediana con Cristante e Veretout, sulla trequarti Carles Perez, Lorenzo Pellegrini e Mkhitarian che dovrebbe essere preferito a Kluivert. Davanti Dzeko.

Per approfondire leggi anche: Roma-Lecce 1986 e quello scudetto sfumato

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. ALL.: Fonseca

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu, Barak; Lapadula. ALL.: Liverani

ARBITRO: Giacomelli di Trieste