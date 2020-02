Roma-Lecce: le probabili formazioni, l'arbitro, i precedenti e dove vedere la partita in Tv

Roma-Lecce, le probabili formazioni e dove vedere la partita. Di nuovo Mancini al fianco di Smalling in difesa. Alla vigilia della gara casalinga contro i salentini Fonseca ha lasciato intendere che l'ex Atalanta è pronto per tornare in campo dopo che è stato lasciato fuori nella gara di Europa League contro il Gent. Coperta corta per il tecnico portoghese in mediana dove le scelte sono obbligate. Con Diawara ancora fermo per l'infortunio al menisco, la coppia al centro del campo sarà ancora Cristante-Veretout.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la Roma scontata la conferma tra i pali di Pau Lopez, i centrali di difesa saranno Smalling e Mancini (ma c'è anche l'opzione Fazio se l'ex atalantino verrà dirottato a centrocampo). Sulle fasce Spinazzola a destra e Kolarov a sinistra sono favoriti su Bruno Peres e Santon. A centrocampo Cristante e Veretout, linea di trequarti composta da Kluivert, Pellegrini e Carles Perez, Dzeko davanti. In corso Fonseca potrà scegliere tra Perotti, Under e Mkhitatyan. Indisponibili i lungodegenti Zappacosta, Diawara (che ha iniziato a lavorare con il gruppo), Pastore e Zaniolo.

Per quanto riguarda il Lecce Liverani dovrà fare a meno di Falco in attacco (dove mancano anche Babacar e Farias). Dunque in avanti spazio a Saponara e Lapadula con Mancosu alle spalle. In porta Gabriel, difesa a quattro con Donati, Rossettini, Lucioni e Rispoli e mediana a tre con Majer, Barak e Deiola.

I PRECEDENTI

Quello in programma domenica 23 febbraio è il 32esimo incontro in serie A tra le due squadre. Le vittorie della Roma sono state 21, 2 quelle del Lecce e 8 i pareggio. Per quanto riguarda gli scontri all'Olimpico sono stati 15 con 12 vittorie della Roma, 2 pareggi e una del Lecce (quella del 1986 che costò lo scudetto ai capitolini).

Per approfondire leggi anche: Roma-Lecce 1986, la gara maledetta che costò lo scudetto ai giallorossi



ARBITRO

A dirigere l'incontro sarà Piero Giacomelli, al Var Mazzoleni. L'arbitro triestino è un vero portafortuna: nei dodici precedenti non ha mai perso (sette vittoprie e cinque pareggi). L'ultima gara della Roma diretta da Giacomelli è stata la vittoria della scorsa stagione per 3-2 contro il Torino in casa.

DOVE VEDERE LA PARTITA

Il fischio d’inizio della sfida è fissato alle 18 di domenica 23 febbraio allo stadio Olimpico di Roma. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251), l’emittente satellitare che ha in esclusiva la Serie A. La partita sarà visibile anche sulle piattaforme streaming SkyGo e NowTv oltre che sui canali del digitale terreste di Sky.