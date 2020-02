Roma-Lecce 1986 e quello scudetto sfumato in extremis, una ferita sempre aperta per i tifosi giallorossi

Roma-Lecce 1986 e lo scudetto sfumato in extremis. La partita contro i salentini per ogni tifoso giallorosso non è una sfida come le altre. Il 20 aprile di 34 anni nel "vecchio" stadio Olimpico si consumò uno dei drammi sportivi più noti del calcio italiano. Una ferita che ancora sanguina. La Roma di Sven Goran Eriksson gettò alle ortiche un titolo che sembrava vinto perdendo in casa proprio contro il Lecce già retrocesso. I giallorossi dopo un inizio di campionato balbettante erano stati protagonisti di una clamorosa rimonta ai danni della Juventus di Giovanni Trapattoni culminata con la vittoria, il 13 aprile precedente, contro i bianconeri per 3-0.

Il giorno di quel Roma-Lecce gli uomini di Eriksson erano lanciatissimi verso il titolo. Erano a pari punti con la Juventus che avrebbe dovuto affrontare Milan e Lecce, mentre la Roma aveva di fronte due partite sulla carta facili: Lecce e Como. La storia andò diversamente. All'Olimpico c'era aria di festa già prima di giocare: il presidente Dino Viola e il sindaco Ugo Vetere fanno un giro di campo. La partita sembra una formalità e infatti dopo 7 minuti Ciccio Graziani fece esplodere di gioia la Sud andando a segno. Sembrava l'inizio della festa, invece iniziò l'incubo. Al 34' l'ex Alberto Di Chiara pareggiò poi prima dell'intervallo l'argentino Barbas segnò il rigore del vantaggio salentino. Erano tutti convinti che i giallorossi nella ripresa avrebbero ribaltato il risultato, invece al ritorno in campo fu ancora Barbas ad andare a segno: 3-1, Olimpico impietrito. Pruzzo segnò il 3-2, ma non bastò. La Juventus battendo il Milan si portò a +2 e la Roma mollò perdendo anche l'ultima di campionato contro il Como.

Un ricordo che brucia ancora. Anche tra i protagonisti di quella maledetta partita. Il "Cobra" Sandro Tovalieri quel giorno entrò nella ripresa al 23' al posto di Di Carlo. Nei giorni scorsi è intervenuto ai microfoni di Retesport: "Roma-Lecce del 1986 è stata una partita maledetta. Il Lecce giocò alla morte, nonostante fosse già retrocessa. Siamo stati sfortunati, avremmo potuto vincere lo scudetto. È stata una delle più belle Roma di sempre, meritavamo di vincere. Con la Roma ho vinto un torneo di Viareggio e una Coppa Italia, mi sono tolto delle belle soddisfazioni. Mi è mancato solo lo scudetto".

La vittoria del 1986 è stata l'unica ottenuta dal Lecce allo stadio Olimpico contro la Roma.