La Roma contro il Gent in Europa League, le probabili formazioni e dove vedere la partita

Roma in campo per l'Europa League. I giallorossi tornano ad assaporare il clima delle coppe. Giovedì 20 febbraio alle 21 allo Stadio Olimpico va in scena la gara d'andata dei sedicesimi di Europa League contro i belgi del Gent.

La Roma si è qualificata arrivando seconda nel girone con Istanbul Basaksehir, Wolfsberg e Borussia Monchengadbach raccogliendo 9 punti in 6 gare. Il Gent ha invece vinto il suo girone con Wolfsburg, Saint-Etienne e Oleksandriya chiudendo a 12 punti con tre vittorie e tre pareggi.

Si tratta di una sfida inedita, le due squadre non si sono mai incontrate finora in Europa.

Le probabili formazioni

Mister Fonseca dovrebbe riproporre il consueto 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, difesa con Spinazzola a destra (che vince il ballottaggio con Santon), Smalling e Mancini centrali e Kolarov che si riprende il posto sull'out di sinistra. Sulla mediana nuova chance per la coppia Cristante-Veretout. Davanti Dzeko con alle spalle Pellegrini e sulle fasce Kluivert e Carles Perez che sarà preferito, come annunciato dall'allenatore in conferenza stampa, a Perotti.

Il belgi allenati da Thorup si schiereranno con un 4-3-1-2 con Kaminski, Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi, Odjidja-Ofoe, Owusu, Marreh, Bezus, Niangbo, David.



Gli arbitri

La gara sarà diretta dal bulgaro Georgi Kabakov, gli assistenti di linea saranno i connazionali Martin Margaritov e Diyan Valkov. Al Var gli olandesi Jochem Kamphuis e Bas Nijhus. Quarto uomo il bulgaro Ivaylo Stoyanov.

Come vedere la partita

La gara sarà visibile su Sky Sport, l'emittente satellitare che ha l'esclusiva per le gare di Europa League. Sarà trasmessa anche sui servizi streaming SkyGo e Nowtv o sul digitale terrestre dell'emittente (riservato agli abbonati)