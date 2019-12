Viterbo, la Viterbese si allena nel nuovo campo in sintetico costruito al Pilastro

Primo allenamento della Viterbese nel campo in sintetico del Pilastro. La mattina di domenica 22 dicembre i leoni hanno svolto una seduta di lavoro in quella che in futuro sarà la loro casa per gli allenamenti.

Al "Vincenzo Rossi" è andata in scena un’amichevole tra i leoni della prima squadra e i leoncini della Berretti di mister Boccolini. La partitella si è conclusa 5-0 per gli uomini di mister Calabro grazie alle reti di Culina, Errico, Besea, Volpe e Pacilli. Durante l’allenamento si sono messi in mostra anche i ragazzi della Berretti, punto nevralgico, come tutto il settore giovanile, del progetto societario gialloblu.

A fine partita, per dare il benvenuto ai leoni sul nuovo campo, sono intervenuti il sindaco Giovanni Maria Arena, l’asssessore Marco De Carolis, il delegato allo Sport Matteo Achilli e il consigliere Giulio Marini, insieme al presidente Romano e al direttore generale Diego Foresti che hanno seguito attentamente tutta la sessione di allenamento.