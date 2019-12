Viterbo, il difensore della Lazio Acerbi promuove Civita di Bagnoregio prima della Supercoppa Italiana

Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della nazionale, testimonial d'eccezione di Civita di Bagnoregio. "Ha dodici abitanti, quasi come una squadra di calcio", questa la battuta del giocatore biancoceleste che appare nel filmato "Lazio Eternal Worlds" che la Regione ha pensato per promuovere il territorio in occasione della Supercoppa Italiana in programma oggi 22 dicembre in Arabia Saudita che vedrà la Lazio, vincitrice della Coppa Italia, sfidare i campioni d'Italia della Juventus.

L'iniziativa è stata presentata dal presidente della Lazio Claudio Lotito e dal difensore Luiz Felipe. Lo spot è comparso nelle scorse ore su Instagram e Facebook e inizia proprio con le immagini di Civita di Bagnoregio.