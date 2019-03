Ballando con le stelle, finale con sorpresa

Insolito finale nella prima puntata della trasmissione Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha invitato Suor Cristina a fare un passo in avanti così come Mia e il cartonato di Marco Leonardi (è minorenne ndr). Si tratta delle due coppie che sono entrate di diritto nella seconda puntata con dieci punti di bonus!. Tornano in gara con un malus di meno dieci punti i concorrenti in fondo alla classifica: nessun duello eliminazione previsto. Lo Verso e Matberg partiranno così con un -10 nella prossima puntata.

Le coppie: Suor Cristina - Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); Manuela Arcuri - Luca Favilla; Ettore Bassi - Alessandra Tripoli; Milena Vukotic - Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo - Raimondo Todaro; Enrico Lo Verso - Samanta Togni; Dani Osvaldo - Veera Kinnunen; Angelo Russo - Anastasia Kuzmina; Lasse Lokken Matberg - Sara Di Vaira; Antonio Razzi - Ornella Boccafoschi; Marzia Roncacci - Samuel Peron; Kevin e Jonathan Sampaio - Lucrezia Lando; Marco Leonardi - Mia Gabusi.