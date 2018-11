Tre coppie in crisi nello star system italiano

I primi dieci giorni di novembre hanno portato con sé un'autentico terremoto in fatto di amori nello star system. Ben tre coppie sono... scoppiate. A dirsi addio in una settimana di inizio novembre sono state ben tre coppie dello star system nostrano.

Separazione molto "peace and love" per Simona Ventura e Gerò Carraro. I due, dopo 8 anni insieme, hanno annunciato il capolinea del loro amore in un video su Instagram in cui spicca il "conscious uncoupling", una separazione consapevole e senza drammi. In un'epoca dove sfogarsi sui social è all'ordine del giorno, la coppia si distingue per il garbo dimostrato. “Le grandi storie d'amore si possono definire tali perché dopo la loro fine rimane il rispetto. Un rispetto dovuto a un bel percorso, a tanti momenti condivisi e a una storia bella come la nostra, no?", esordisce SuperSimo. "Abbiamo deciso di interrompere la nostra storia d'amore. Sapendo benissimo della stima e di tutto ciò che terremo per sempre nei ricordi, di tutto quello che è stato. Assolutamente", fa eco lui con 'Sei nell'anima' di Gianna Nannini in sottofondo. Un pensiero affettuoso viene dedicato anche alla figlia adottiva di Simona, Caterina “che abbiamo condiviso e continueremo a seguire”. A suggellare la fine un bacio a stampo e un "grazie di tutto" mentre scorrono le immagini della loro storia come titoli di coda di un film.

Finito anche l'amore fra Marco Tronchetti Provera, ad di Pirelli, e Afef Jnifen, ex modella e showgirl tunisina, dopo 17 anni di unione. I legali degli ormai ex coniugi hanno depositato l'istanza di separazione ai primi di novembre al tribunale di Milano e l'udienza per accordarsi sui termini sarà fissata a breve. A suggerire una possibile crisi erano stati gli scatti, pubblicati solo qualche giorno fa dal settimanale 'Chi', in cui lei era stata avvistata a festeggiare da sola i suoi 55 anni. La coppia si era sposata a Portofino il 22 dicembre del 2001 e per Tronchetti Provera era stato il terzo 'sì' dopo il primo matrimonio con la giornalista Letizia Rittatore Vonwiller e il secondo con Cecilia Pirelli, figlia di Leopoldo, allora patron dell'omonimo gruppo.

Arrivano per ultimi i rumors di separazione anche sulla coppia del cinema nostrano, Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. La storia tra l'attrice e il regista sarebbe arrivata al capolinea dopo quasi 10 anni di matrimonio. I due, che hanno avuto due figli (Jacopo di 9 anni e Anna di 6) si erano conosciuti nel 2007 durante le riprese di 'Tutta la vita davanti'. Due le pellicole girate insieme negli anni hanno girato insieme due film: 'La prima cosa bella' nel 2010 e 'La pazza gioia' nel 2016.