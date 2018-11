Chiara Bordi viola in Thailandia

Chiara Bordi in Thailandia per il progetto “Subacquea e disabilità”. Dopo il terzo posto a Miss Italia, per la giovanissima tarquiniese si sono aperte le porte per nuove esperienze straordinarie a livello internazionale, diventando la portatrice di un messaggio di gioia e di normalità per le tante persone che, come lei hanno vissuto il trauma di un incidente, di una malattia, che gli ha cambiato la vita. Ma Chiara, con la sua partecipazione a Miss Italia, di cuori ne ha toccati molti e a livello mondiale, diventando madrina della rinascita per tante persone, che hanno visto in lei la gioia di vivere, senza limiti.

