Pupi Avati torna all'horror: girate scene a Oriolo Romano

Ultimo giorno di riprese, oggi, del regista Pupi Avati a Riolo Romano: il maestro bolognese ha ambientato nel paese della Tuscia il suo nuovo film “Il signor diavolo”, con il quale torna alle origini, all’ambientazione “horror” e alle atmosfere gotiche che si respiravano ne “La casa dalle finestre che ridono” (1976) e “Zeder” (1983), due lavori divenuti ormai dei cult-movie, sempre capaci di suscitare forti emozioni.

Tratto dal suo romanzo omonimo, uscito nella scorsa primavera per la casa editrice Guanda, il nuovo film di Pupi Avati è ambientato nel nord-est dell’Italia nei primi anni ’50, in una località non meglio precisata del Polesine, e si insinua pian piano in meandri cupi e misteriosi, dove credenza popolare e religione, superstizione e realtà si fondono e si confondono, fino ad ottenebrare la ragione dei protagonisti, in un mondo in cui tutto sembra possibile, anche il diavolo. Fulcro delle vicende narrate in questa pellicola, il rapporto tra i due adolescenti Paolino e Carlo con il coetaneo Emilio, vittima sacrificale dell’odio e della maldicenza dei due amici e dell’ignoranza della gente, la morte di Paolino, l’omicidio di Emilio, la dolorosa inchiesta dell’ispettore inviato dal Ministero di Grazia e Giustizia per fare luce sul caso.

Location d’eccezione per questo film, prodotto da DueA Film e Rai Cinema, il convento di S. Antonio di Padova ad Oriolo che, oltre alla presenza del regista, assai cordiale, cortese e disponibile, così come la troupe che ha preso parte alle riprese, e al fratello Antonio (produttore del lungometraggio, ndr), ha visto la partecipazione di Gianni Cavina, Lino Capolicchio, Gabriele Lo Giudice, Rita Carlini ed uno stuolo di bambini del luogo che ben si sono comportati nel corso delle varie fasi di lavorazione in cui sono stati chiamati in causa.