Linea Verde Estate, dove sono oggi domenica 7 agosto: le anticipazioni della puntata sulle sponde del lago di Bolsena e nella Tuscia

Sarà la zona della provincia di Viterbo la protagonista della puntata di oggi, domenica 7 agosto, di Linea Verde Estate. Il programma, condotto da Angela Rafanelli e Peppone Calabrese, va in onda su Rai 1 alle 12,20, alla scoperta delle zone più belle dell'intera Penisola.

Il viaggio di oggi sarà incentrato nel Lazio del nord. Si partirà da Acquapendente, una foresta vetusta dove convivono oltre trenta specie di alberi monumentali, uno scrigno unico di biodiversità. E poi Capodimonte, nel cuore del lago di Bolsena, alla scoperta delle bellezze dell’isola Bisentina che, dopo anni di chiusura ed inaccessibilità, riapre al grande pubblico. Nella seconda parte della puntata si andrà alla scoperta di Marta, un borgo medievale dove una cooperativa di pescatori sperimenta nuove tecniche di pesca nel rispetto dell’habitat naturale, e di Tarquinia, dove nel Centro ittiogenico delle Saline, si mette in pratica il “restocking” per la riproduzione di specie marine destinate al ripopolamento degli ecosistemi marini.

Il viaggio proseguirà verso Viterbo in una azienda agricola a conduzione familiare, dove si allevano oltre settecento capre di razza Saanen. E proprio nella campagna viterbese è possibile ammirare un’esplosione di colori dalle tonalità del lilla e del viola dei campi di lavanda più belli del Lazio. Non mancherà una tappa a Tuscania, per assistere all’undicesima edizione della “Festa della Lavanda”, manifestazione interamente dedicata alle proprietà di questa pianta che con il suo profumo inebria piazze e strade.

