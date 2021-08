La7, come cambia il palinsesto: rivoluzione per Giletti e il suo Non è l'Arena

27 agosto 2021 a

Clamoroso ribaltone nel palinsesto televisivo di La7. I vertici del canale di cui è proprietario Urbano Cairo stanno pensando, per l'autunno, di modificare due appuntamenti ormai classici. Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, sembra destinato al weekend. Un nuovo spazio con l'approfondimento a cui farebbe spazio l’appuntamento del sabato di Lilli Gruber che andava in onda registrato. Così spazio alla diretta. Dunque Otto e mezzo fino al venerdì e Parenzo-De Gregorio il sabato e la domenica.

Non è l'unica indiscrezione per quanto riguarda La7, la più gustosa probabilmente riguarda Massimo Giletti e il suo storico appuntamento con Non è L'Arena. Il talk di approfondimento - che la scorsa stagione ha avuto notevoli picchi di share soprattutto nella seconda parte della domenica, giorno in cui andava in onda in diretta, sfiorando persino la doppia cifra - traslocherà anche lui. Da domenica a mercoledì. In mezzo ad altri due storici appuntamenti legati all'attualità e all'approfondimento: Dimartedì (Giovanni Floris) e Piazzapulita (Corrado Formigli).

Una gran bella scommessa considerato che il mercoledì storicamente è un giorno occupato dalla Champions League di calcio legato anche alle squadre italiane, senza dimenticarsi che in seconda serata Giletti avrà come sfidante in controprogrammazione lo storico Porta a Porta di Bruno Vespa. Chissà se traslocare al mercoledì sarà una scelta vincente.

