Amici 20, Arianna Gianfelici annuncia l'uscita del suo album. Successo per il singolo "Tutto il nostro folle amore" | Video

Arianna Gianfelici spicca il volo. La cantante 19enne di Fabrica di Roma (Viterbo) che ha partecipato all'ultima edizione di Amici uscendo prima dell'inizio della fase finale ha pubblicato da qualche giorno il suo nuovo singolo "Tutto il nostro folle amore" che si può scaricare sulle principali piattaforme che la vede al fianco del seguitissimo duo pop-rap partenopeo I Desideri. Del singolo è stato pubblicato anche il video che è visibile su Youtube. Prodotta da Jason Rooney ed impreziosita dal flow e dalle barre de I Desideri, questa accattivante e modernissima dedica d’amore pop fonde sentimento ed ironia, raccontando, con la voce incisiva e graffiante di Arianna Gianfelici, la routine di una giovane coppia in tutte le sue sfaccettature, in tutta la sua eccezionale semplicità.

Inoltre Arianna ha annunciato anche l'uscita, il 9 luglio, del suo primo Ep. Un mini album che porterà il suo nome. Insomma c'è carne sul fuoco per i fan della bella giovane che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici. Anche se non è arrivata alla fase finale è stata una delle protagoniste sia per la sua straordinaria voce, riconosciuta da tutti, che per il suo comportamento all'interno della casetta. Fu scelta inizialmente da Rudy Zerbi che tuttavia dopo poche settimane ha iniziato a criticare il suo impegno. Dunque la cantante passò con Arisa per poi uscire durante una sfida della fase pomeridiana. Ma in molti hanno scommesso sul suo talento.

