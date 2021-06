Marco Mengoni, ecco il video del nuovo singolo "Ma Stasera". C'è anche un allievo di Amici 20 | Guarda il video

21 giugno 2021 a

Continua il momento magico per i fans di Marco Mengoni. Dopo l'uscita del nuovo singolo "Ma Stasera" e l'annuncio di un tour negli stadi nel 2022, il cantautore di Ronciglione ha pubblicato il videoclip dell'ultimo singolo. E' disponibile su Youtube e sulle piattaforme social. Nel video compare uno degli allievi di Amici 20, il ballerino Samuele Barbetta, allievo di Veronica Peparini nel talent show di Maria De Filippi. Uscito dalla scuola alla fine della settima puntata di Amici 20, ad un passo dalla semifinale, Samuele Barbetta ha comunque avuto modo di farsi notare.

Il vincitore della terza edizione di X Factor compare in canottiera e camicia da jeans in sella a una bici da corsa, simbolo della libertà ritrovata. Il video è stato realizzato in Sardegna, nello scenario unico de La Maddalena, con la regia di Roberto Ortu. Un video ricco di riferimenti ad elementi iconici e senza tempo degli anni Ottanta che continuano a vivere anche oggi, immagini che parlano di viaggio, libertà, amicizia, importanza di vivere il qui e ora, dal sapore estivo pizzicato da quel sentimento agrodolce che accompagna le giornate e le sere di questa stagione.

“Ma Stasera" è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 18 giugno, e già in pre-save e pre-add al link https://marcomengoni.lnk.to/MaStasera. Il singolo sarà inoltre disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation, i biglietti per le date di Milano e Roma saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 17 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire da venerdì 18 giugno alle ore 11 sui canali www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni: livenation.it/marconeglistadi.

