Marco Mengoni, concerti negli stadi. Le prime due date, come acquistare i biglietti. Lunedì 21 giugno esce il video di "Ma stasera"

Marco Mengoni si scalda per il tour negli stadi, il suo esordio nelle grandi arene, nel 2022 e intanto ha iniziato il conto alla rovescia per l'uscita del video del singolo "Ma stasera" pubblicato in tutte le piattaforme venerdì 18 giugno. Il video arriverà invece lunedì 21 giugno. Lo ha annunciato lo stesso cantautore di Ronciglione (Viterbo) su Instagram: "Purtroppo da questa foto non si vedono gli iceberg. C’è del professionismo secondo me. Lunedì alle 14 esce il videoclip di Ma stasera”, ha postato mettendo una foto di quella che sembra essere una delle scene del video. Grande attesa tra i fans che sono in estasi dopo il suo ritorno nelle scene e per l'annuncio delle prime due date allo stadio di San Siro a Milano (19 giugno 2022) e Stadio Olimpico di Roma (22 giugno 2022). Ora c'è attesa per il calendario delle altre date, ma già è partita la caccia al biglietto con lo stesso Marco Mengoni che ha pubblicato una serie di istruzioni su Instagram e sulle storie su come fare per prenotarsi.

Dopo il successo del #MengoniLive2019 - Atlantico Tour, Marco Mengoni sarà protagonista di due concerti, un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per lui fino ad ora inedita: Marco negli stadi sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Per presentare questa ripartenza, a due anni dal grande successo europeo di Atlantico, Mengoni ha scelto ancora una volta un racconto insolito, chiamando a raccolta il suo team, a partire dai suoi musicisti, insieme a tutte le persone che collaborano con lui dietro le quinte - per una pedalata collettiva con destinazione proprio San Siro. Il gruppo ha raggiunto lo stadio percorrendo la circle line "AbbracciaMÌ" un percorso ciclistico che attraversa parchi, strade secondarie, piste ciclabili e viabilità ordinaria milanese, un modo per scoprire nuovi punti di vista inusuali sulla città, a partire proprio dallo stadio, e muoversi fuori dai percorsi tradizionali.

La scelta di pedalare lungo il ring di ’AbbracciaMI - circle linè del programma ’Lacittàintornò di Fondazione Cariplo è, inoltre, l’inizio di una serie di iniziative studiate insieme al cantautore con lo scopo di supportare e amplificare i messaggi di questo progetto: la bicicletta come opportunità per scoprire nuove prospettive e nuovi modi di vivere gli spazi lungo un percorso che unisce persone, attività e luoghi, attraversando spazi urbani abitati e in trasformazione.

Marco Mengoni torna con il singolo "Ma stasera" e annuncia tour negli stadi

