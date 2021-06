Marco Mengoni, "Ma stasera". Nuovo singolo e tour negli stadi, tutte le date. Social impazziti: "E' un sogno" | Video

16 giugno 2021 a

E' tornato Marco Mengoni. Nuovo singolo in uscita venerdì 18 giugno e tour negli stadi con l’annuncio delle sue due prime date nel 2022 a San Siro e all’Olimpico. L’estate del cantautore di Ronciglione si apre con "Ma stasera" il nuovo singolo disponibile ovunque dal 18 giugno, che segna il suo ritorno a due anni dal suo ultimo progetto discografico. "Ma stasera" è un brano con sonorità disco-funk e dell’elettronica degli anni ’80 rielaborate per renderle contemporanee e portarle ai giorni nostri. Il testo, scritto dallo stesso Marco con Davide Petrella (Musica di F. Catitti/F. Abbate/D. Petrella), è la fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, con i versi che si susseguono come in contrapposizione l’uno con l’altro per raccontare questa complessità. L'annuncio è stato preceduto da una serie di anticipazioni che il cantante ha dispensato sul suo profilo Instagram con un conto alla rovescia partito nelle sue storie che è andato avanti per giorni.

Mengoni sarà protagonista di due concerti eccezionali: "Marco negli Stadì" sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Per presentare questa ripartenza, a due anni dal grande successo europeo di "Atlantico", Mengoni ha scelto ancora una volta un racconto insolito, chiamando a raccolta il suo team - a partire dai suoi musicisti, insieme a tutte le persone che collaborano con lui dietro le quinte - per una pedalata collettiva con destinazione proprio San Siro. Il gruppo ha raggiunto lo stadio percorrendo la circle line AbbracciaMI, un percorso ciclistico che attraversa parchi, strade secondarie, piste ciclabili e viabilità ordinaria milanese, un modo per scoprire nuovi punti di vista inusuali sulla città, a partire proprio dallo stadio, e muoversi fuori dai percorsi tradizionali. Ad accompagnare il singolo, dal 21 giugno sarà disponibile anche il video ufficiale di "Ma stasera", realizzato in Sardegna, nello scenario unico de La Maddalena, con la regia di Roberto Ortu. Un video ricco di riferimenti ad elementi iconici e senza tempo degli anni Ottanta che continuano a vivere anche oggi, immagini che parlano di viaggio, libertà, amicizia, importanza di vivere il qui e ora, dal sapore estivo pizzicato da quel sentimento agrodolce che accompagna le giornate e le sere di questa stagione.

L'annuncio del ritorno di Mengoni sulle scene è stato accolto con grande entusiasmo dai fans che hanno riempito di messaggi il suo profilo Instagram. "Sto per svenire", "E' un sogno non svegliatemi", "Non si può descrivere l'orgoglio immenso che provo Marco. Veramente non si può". Ma io ancora non ci credo. È tutto bellissimo, gli stadi, la nuova canzone, finalmente si riparte!!!!".

Video su questo argomento Marco Mengoni in bicicletta per lanciare il suo live negli stadi TMNews

